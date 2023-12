Zorgen over Grondwet en grondrechten in formatie met PVV

Sinds de PVV als grootste partij de leiding heeft in de formatie met VVD, NSC en BBB, zijn er zorgen over de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Zijn die zorgen terecht of moet er nog heel wat gebeuren voordat de koers echt verandert? "Met die standpunten kun je geen regering vormen", zei NSC-leider Pieter Omtzigt over het PVV-partijprogramma. Een maand na de verkiezingen is die stelling nog altijd de kern van de discussie in de formatie.

Er zijn zorgen over wat PVV-leider Geert Wilders heeft gezegd en geschreven. In het laatste partijprogramma ziet staatsrechtgeleerde Wim Voermans maar liefst twintig punten die niet passen binnen de Grondwet, internationale verdragen of het lidmaatschap van de Europese Unie. Neem de volgende zin uit het PVV-verkiezingsprogramma waar het de laatste weken veel over gaat:"Geen islamitische scholen, korans en moskeeë





