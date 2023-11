'Zorg voor fatsoenlijke basis': Aletta, Carin en Patrica leven in energiearmoede en hopen dat er na de verkiezingen eindelijk iets verandert

Ook Patricia zou graag zonnepanelen op haar dak leggen. "Ik heb daar lang voor gespaard maar ik mag het helaas niet op eigen houtje doen omdat het niet mijn eigen huis is." "Voor de meeste mensen zijn de regelingen vaak moeilijk te begrijpen", vertelt Patricia. "Daarnaast delen we ook tips met elkaar uit hoe we zo energiezuinig kunnen leven en hoe je je huis het beste kunt verduurzamen."1100 euro per maand met twee banen Een van de hen is Carin Jansen. Ze heeft twee werkgevers nodig om rond te komen en verdient zo'n 1000 tot 1100 euro in de maand. "Ik leef heel sober.

Aletta leeft van een uitkering. Volgend jaar hoopt ze haar pensioen en AOW te ontvangen. "Dan ga ik het financieel wat beter krijgen." Aletta heeft wel dubbel glas van de woningbouwvereniging gekregen. "En ik heb een energiezuinige douchekop gekregen en folie achter de radiatoren. Ondanks dat mijn huis nu beter is geïsoleerd, heb ik het geld niet om de verwarming elke dag aan te kunnen zetten.

Zelf gaat Patricia wel stemmen. "Ik geloof namelijk dat dit de enige manier is om verandering te brengen. Dus ik hoop dat zoveel mogelijk ontevreden mensen toch wel de moeite gaan nemen om te stemmen, want dan pas kun je iets veranderen."

Afhankelijk zijn van alle toeslagen Patricia wil dat de overheid voor een fatsoenlijke basis zorgt voor iedereen. "Zonder dat je eerst door allerlei hoepels moet springen. Half Nederland ligt aan een zuurstofapparaat van toeslagen. En wanneer het apparaat aan en uit gaat is grillig.Alles hangt van toeslagen en subsidies aan elkaar, wil je overeind blijven."

