Zonder indorock geen Enschedese beatscene

Maar wist je dat de Twentse textielbeat heel anders had geklonken zonder de invloeden van indorockers? Ria Waccary schreef er een boek over genaamd ''Katoenvreters''.

Bij Dijkstra en Evenblij Ter Plekke schuift zij aan om meer te vertellen over hoe indorock haar weg naar Nederland vond en welke invloed deze muziekstijl had op de Nederlandse popartiesten uit die tijd. Recente fragmenten

Jan Bruins brengt een ode aan Enschede!Jan Bruins, de stadionspeaker van FC Twente, brengt in Dijkstra & Evenblij Ter Plekke een ode aan zijn stad Enschede. Lees verder ⮕

LIVE: Feyenoord verslikt zich in Enschede: FC Twente wint (gesloten)Om 12.15 uur trappen FC Twente en Feyenoord de Eredivisie-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug. Lees verder ⮕

LIVE: Feyenoord doet in slotfase iets terug, spannende slotfase in EnschedeOm 12.15 uur trappen FC Twente en Feyenoord de Eredivisie-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug. Lees verder ⮕

Koude douche voor Feyenoord in Enschede: Twente wint, PSV kan uitlopenFeyenoord is vier dagen na de indrukwekkende Champions League-zege op SS Lazio weer terug op aarde. De Rotterdammers hadden het lastig op bezoek bij FC Twente, dat verrassend met 2-1 te sterk was. Lees verder ⮕

Israël: 100 straaljagers ingezet • Artsen zonder Grenzen: 'Uiterst zorgwekkende situatie'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Israël verhevigt operaties in Gaza • Artsen zonder Grenzen: 'Uiterst zorgwekkende situatie'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕