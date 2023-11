Zoektocht naar verborgen, industriële pareltjes uit Emmen: 'Deze straatlantaarn lag op een zolderkamer'

De Industria, NIRA, Danlon, AKU en Bendien. Historische namen van de industrie in Emmen. Om dat industrieel erfgoed niet verloren te laten gaan, trekken cultureel centrum Facet in Emmen en Museum Collectie Brands samen op om het verhaal achter het erfgoed te vertellen. De instellingen zijn namelijk druk bezig met een expositie bij het museum in Nieuw-Dordrecht. Aangezien ze de collectie van het museum nog verder willen uitbreiden, wordt de hulp van het publiek ingeschakeld.

' Na de Tweede Wereldoorlog bloeide de industrie in Emmen op. Landbouwers en veenarbeiders gingen in fabrieken werken en fabrieken en bedrijven kwamen op en gingen weer. 'Het is heel bepalend geweest. Niet alleen voor Emmen zelf, maar ook in de dorpen', zegt Bakker. 'Dat is een verhaal dat blijvend onder de aandacht moet blijven.

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Jutta Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

112-nieuws: aanrijding fietsster Breda · zoektocht naar vrouw in HalsterenIn dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

Livemuziek van Shishani Vranckx: LostNaast de welbekende historische items is er deze maand ook livemuziek. Deze week is het de beurt aan de singer-songwriter Shishani Vranckx. Lees verder ⮕

Vinícius ook in el Clásico slachtoffer van racisme; Barcelona start onderzoekVinícius Júnior lijkt opnieuw het slachtoffer te zijn van racisme in het Spaanse voetbal. Lees verder ⮕