Zo beleefde scheidsrechter Danny Makkelie de reanimatie tijdens PSV-Ajax

Op dat moment geeft het publiek ook het signaal om de wedstrijd stil te leggen en besluit scheidsrechter Danny Makkelie dat advies te volgen.Op de achtergrond hoor je de vierde man verder praten met waarschijnlijk de trainers. “Uit respect leggen we het stil.”

Ondertussen spreekt Makkelie met PSV-speler Joey Veerman. De middenvelder reageert geschokt wanneer hij hoort wat er aan de hand was. “Nee joh, ik dacht dat er een bekertje was gegooid. Maar wat mooi van het publiek zeg. Onze dokter is een traumachirurg. Ik zag hem al die kant opgaan.”Makkelie zelf reageert na de wedstrijd ook nog voor de camera en vat de situatie samen. “Ik had eerst niet door wat er op de tribunes gebeurde. Maar op een gegeven moment zie je wel het publiek zwaaien.

Jason Sol, de man die werd gereanimeerd werd vervolgens uit het stadion begeleid. Achteraf bleek dat hij een epileptische aanval had gekregen. Een dag later werd hij ontslagen uit het ziekenhuis.

