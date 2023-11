“Bij een corner wilde ik hem blokkeren en liep hij een beetje tegen mij aan. Toen de bal weg was, zei Zlatan: ‘Als je dat nog een keer doet, dan maak ik je af.' En toen dacht ik:Alderweireld speelde uiteindelijk 186 officiële duels voor Ajax en is nog altijd zeer geliefd onder Amsterdamse supporters. De mandekker verdiende in 2013 een transfer naar Atlético Madrid, waarna hij ook nog uitkwam voor Southampton, Tottenham Hotspur, het Qatarese Al-Duhail en Royal Antwerp..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Zlatan Ibrahimovic bedreigde jonge Toby Alderweireld: ‘Dan maak ik je af’Toby Alderweireld heeft geen goede herinneringen overgehouden aan zijn eerste ontmoeting met Zlatan Ibrahimovic. De verdediger, die momenteel voor Royal Antwerp uitkomt, maakte in 2008 zijn debuut voor Ajax tijdens het Amsterdam Tournament. In het duel met Internazionale trof hij de imponerende Ibrahimovic.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Alderweireld trof Zlatan tijdens Ajax-debuut: 'Met zijn vinger langs zijn keel'Toby Alderweireld heeft teruggeblikt op zijn debuut voor Ajax. De Belg stond tijdens zijn eerste optreden in de Amsterdamse hoofdmacht in 2008 meteen tegenover Zlatan Ibrahimovic, die flink wat indruk op hem maakte.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Alderweireld blikt terug op angstige confrontatie met IbrahimovicLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: PSV mikt in winter op 'jonge Jaap Stam' voor defensie: 'Zo enorm snel en sterk'Gregg Berhalter zou het een hele goede zet van PSV vinden, als de club deze winter Miles Robinson weet op te pikken uit Amerika. Volgens eerdere berichtgeving uit onder andere het Eindhovens Dagblad, zouden de Eindhovenaren een transfer van de verdediger weer overwegen, nu Armel Bella-Kotchap langere tijd is uitgeschakeld.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: PSV mikt in winter op 'jonge Jaap Stam' voor defensie: 'Dit zie je bijna nooit'Gregg Berhalter zou het een hele goede zet van PSV vinden, als de club deze winter Miles Robinson weet op te pikken uit Amerika. Volgens eerdere berichtgeving uit onder andere het Eindhovens Dagblad, zouden de Eindhovenaren een transfer van de verdediger weer overwegen, nu Armel Bella-Kotchap langere tijd is uitgeschakeld.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: VP-voetbalkantine: 'Kelvin de Lang is een goede tijdelijke TD voor Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕