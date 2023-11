Ziyech, Amrabat, Kudus en Sangaré in race voor Afrikaanse ereprijs

Behalve Ziyech en Amrabat zijn er nog twee spelers met een verleden in de Eredivisie genomineerd. De Ghanees Mohammed Kudus verdiende met zijn prestaties op het WK en bij Ajax een transfer naar West Ham United en wordt beloond met een nominatie. Ook voormalig PSV’er Ibrahim Sangaré, inmiddels uitkomend voor Nottingham Forest, maakt kans op de prijs.

Afgelopen jaar werd de Senegalees Sadio Mané uitgeroepen tot beste speler van Afrika. Hij prolongeerde die titel en bleef Mohamed Salah (Liverpool) en Edouard Mendy (Chelsea) voor. Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Spakenburg wint in blessuretijd en gaat voor nieuw bekersprookje

