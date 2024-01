Zirkzee's toekomst: waar past hij het best?

Beleeft een topseizoen bij Bologna en wordt al voorzichtig gelinkt aan de stap naar een topclub én het Nederlands elftal. De 22-jarige spits kan miljoenen opleveren. Als hij vertrekt, waar past Zirkzee dan het best? VoetbalPrimeur zoekt het uit in samenwerking met databureau FACTS Consultancy.





VoetbalPrimeur » / 🏆 20. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Twee briljante assists Zirkzee en goal Beukema knikkeren Inter uit Coppa ItaliaInternazionale is woensdagavond verrassend uitgeschakeld in de Coppa Italia door Bologna. Na verlenging won de ploeg van Sam Beukema, Sydney van Hooijdonk en Joshua Zirkzee met 1-2. Laatstgenoemde was in zijn invalbeurt uiterst belangrijk, daar hij de aangever was voor beide doelpunten van zijn club. Eén van zijn assists gaf hij op Beukema.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Hoogte van afkoopsom in contract van Zirkzee bevestigd; twee clubs op vinkentouwJoshua Zirkzee heeft een afkoopclausule van veertig miljoen euro in zijn contract staan bij Bologna, zo bevestigt Fabrizio Romano vrijdag. De 22-jarige spits is aan een ijzersterk seizoen bezig, wat bij veel (top)clubs niet onopgemerkt is gebleven. Zo zouden AC Milan en Juventus overwegen om Zirkzee binnen te halen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Zirkzee lijkt deze winter maar naar 1 club te kunnen: ‘De rest nemen we niet op’Lees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

AC Milan, Joshua Zirkzee'yi transfer etmek istiyorGeoffrey Moncada, Gianluca Di Marzio'ya göre Bologna ve Genoa arasındaki maçta tribünde görüldü. İtalyan transfer pazarı uzmanı Moncada'nın özellikle Joshua Zirkzee'ye büyük ilgi gösterdiğini, ayrıca takım arkadaşı Lewis Ferguson ve eski Eredivisie oyuncusu Albert Gudmundsson'ın da dikkatini çektiğini belirtiyor.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Hoe lang is de Belg nog te behouden?VoetbalPrimeur zoekt uit hoe lang de Belg nog te behouden is en wat de perfecte match zou zijn als hij een transfer maakt. In samenwerking met databureau FACTS Consultancy worden data en algoritmes gebruikt om betere beslissingen te maken rondom transfers.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

FC Transfervrij: De grootste buitenkansjes met een aflopend contractVoetbalPrimeur stelt FC Transfervrij op, met daarin de grootste buitenkansjes die deze zomer uit hun contract lopen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »