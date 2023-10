Zes jaar geëist voor brandstichting in containerwoningcomplex Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar gevangenisstraf geëist tegen een 28-jarige man voor brandstichting in een containerwoningcomplex in Amsterdam Nieuw-West. De brand verwoestte vorig jaar november een woonblok van 75 containerwoningen. Daarnaast werd een ander woonblok van 60 woningen onbewoonbaar verklaard. Op 13 november brak brand uit in een woning op de tweede verdieping van het containercomplex Startblok Riekerhaven.

Hij kwam die ochtend naar eigen zeggen net thuis toen hij een rookgeur rook. 'Toen ik de deur van mijn eigen kamer opende, zag ik dat er een grote brand was. Mijn matras stond in de brand en ik wilde de vlammen blussen, daarom ging ik naar binnen. Ik heb toen geprobeerd het matras om te draaien en de vlammen uit te trappen', verklaarde hij tegenover de rechtbank. Een groot deel van de slachtoffers was aanwezig bij de rechtszaak.

