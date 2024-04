Zes derdelanders behouden recht op opvang in Nederland

Zes derdelanders behouden voorlopig toch hun recht op opvang. Dat heeft de Raad van State vanavond bepaald. Het is nog onduidelijk of dit ook gaat gelden voor alle andere derdelanders die eigenlijk het land moesten verlaten. Daar moet de staatssecretaris van Justitie nog op reageren, maar uitspraken van de Raad van State gelden meestal als voorbeeld in andere bestuursrechtszaken.

De hoogste bestuursrechter oordeelt dat derdelanders in ieder geval in opvangcentra mogen blijven tot het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de vraag heeft beantwoord wat precies de Europese richtlijn is in het geval van derdelanders. Derdelanders zijn mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht voor de oorlog en daar ook woonden, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Het gaat in Nederland om een groep van zo'n 2500 mensen. Tot nu toe hadden ze dezelfde rechten als Oekraïense vluchtelingen, maar hun recht op opvang verviel vandaag

