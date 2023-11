Zerrouki baalt bij Feyenoord: 'Op deze manier gaan wij geen wedstrijden winnen'

De middenvelder baalde flink van'We zijn heel teleurgesteld', vertelde Zerrouki na afloop tegen ESPN. 'De manier waarop we beginnen, was gewoon niet goed. Dan kom je op achterstand, worden de ruimtes klein en weet je dat het moeilijk wordt. We hebben het er vooraf al over gehad, maar deden niet wat we moesten doen. Twente begon gewoon heel fel, won meer tweede ballen. Op die manier gaan wij geen wedstrijden winnen, dat heb je vandaag kunnen zien.

Twente kwam al in de tiende minuut op voorsprong dankzij Manfred Ugalde. 'We stappen met goede bedoelingen het veld op, alleen kwam het er niet uit', vervolgde Zerrouki. 'We kwamen niet waar we moesten komen, dat is heel zonde. Je weet dat het op het einde altijd nog goed kan vallen, maar over de hele wedstrijd was het niet goed genoeg.'

Voor Zerrouki was het een weerzien met zijn oude club en ook het fanatieke publiek van Twente. 'Ja, het publiek hier is geweldig, dat heb ik ook mogen meemaken. Het is mooi om hier terug te keren, maar ik had het liever niet op deze manier gedaan. Je moet dit Twente niet de energie geven zoals wij dat hebben gedaan. Maar goed, we moeten weer door. Wij moeten elke wedstrijd op de hoogste intensiteit spelen, anders krijgen we het lastig.'

