Zelfvertrouwen bij PSV, onzekerheid bij Ajax: 'Berghuis moet voeten laten spreken'

met Giel de Winter, fan van de Eindhovenaren, en Frank van der Lende, fervent Ajacied. De oprichter van StukTV hoopt stiekem op een 10-0. Laatstgenoemde vindt dat het de hoogste tijd wordt dat Steven Berghuis, deze week geregeld onderwerp van gesprek, eens een keer opstaat., en zelfs klappen uitdelen, maar laat nu maar eens even je voeten spreken", vertelt Van der Lende voor de camera van VP.

Het vertrouwen is logischerwijs groter bij PSV. De Winter, zelf ook aanwezig in het stadion, verwacht dan ook een zege voor de ploeg van trainer Peter Bosz."Ik denk dat PSV met 4-0 gaat winnen." Stiekem hoopt hij op een herhaling van de iconische zege op Feyenoord, uit 2010."Het enige wat ik jammer vind, is dat Noa Lang niet speelt. Dan hoop ik dat het 10-0 wordt. Het klinkt heel arrogant, maar ik hoop gewoon op een mooie pot.

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

Verweij: ‘Ajax kwam afspraak met Berghuis niet na rondom duel met FC Utrecht’Mike Verweij is in de bres gesprongen voor Steven Berghuis. In de podcast Kick-off van De Telegraaf stelt de Ajax-watcher dat Ajax afspraken maakte met Berghuis over het meespelen tegen FC Utrecht, maar deze niet werden nageleefd. Lees verder ⮕

Bekritiseerde Berghuis krijgt bijval: 'Ajax kwam afspraken niet na bij FC Utrecht'Ajax is vorige week zondag tijdens het uitduel met FC Utrecht een afspraak die het maakte met Steven Berghuis niet nagekomen. Dat heeft De Telegraaf-journalist Mike Verweij verteld in de podcast Kick-Off. Lees verder ⮕

Ajax geeft duidelijkheid over meespelen van Gorter, Rensch en Bergwijn tegen PSVAjax lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers viel donderdag met pijn uit tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies), maar lijkt daar weinig aan over te houden. Lees verder ⮕

Kieft: 'Dit wordt een hele andere PSV - Ajax dan ooit tevoren'Wim Kieft ziet dat de confrontatie tussen PSV en Ajax van zondag onvergelijkbaar is met voorgaande edities. De situaties bij de Nederlandse topclubs staan in schril contrast met elkaar, ziet de voormalige spits. Lees verder ⮕