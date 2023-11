Zeker tien carrières gered dankzij Nederlands onderzoek naar harten van topsporters

Vanuit Nederland wordt gepionierd met grootschalig onderzoek naar het sporthart. Op initiatief van sportkoepel NOC*NSF en diverse ziekenhuizen zijn de harten van inmiddels zeshonderd Nederlandse topsporters intensief doorgelicht. In tien gevallen bleek iets mis te zijn met het hart, maar kon een sportcarrière onder strikte begeleiding vervolgd worden. Een van hen is oud-hockeyer Roel Bovendeert. Tijdens een kruisbandoperatie werd er bij hem een verdikte hartspier ontdekt.

De uiteindelijke diagnose: een verdikte hartspier, een aandoening die in veel landen einde topsportcarrière zou betekenen. 'Dat was wel een van de diepste momenten die ik heb gehad', zegt Bovendeert, maar hij weigerde zich neer te leggen bij een vroegtijdig hockeypensioen. 'Ik wilde me focussen op de dingen die ik wilde behalen als sporter. Titels pakken. Met Oranje naar de Spelen gaan. Voor mij was die hartziekte een sta-in-de-weg.

