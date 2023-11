Zangeres Anouk noemt zichzelf een 'fucking sukkel in de liefde'

"Ik hou van de liefde, ik wilde altijd dat het slaagde", aldus Anouk."Ik denk dat ik er daarom zo geforceerd mee aan de slag ben gegaan en mijzelf zo opzij heb gezet in relaties. Ik raakte mijzelf altijd een beetje kwijt. Dat loopt meestal niet goed af."

De zangeres heeft zes kinderen, met meerdere mannen. Zij is inmiddels getrouwd met Dominique."Ik zie dit wel als de beste jaren van mijn leven", stelt Anouk."Het is niet zo dat ik elke dag de hele dag gelukkig ben. Maar de momenten van gelukkigheid en hoe ik in mijn vel zit, is een wereld van verschil met vroeger. Dat is mede te danken aan Dominique."De echtgenoot van Anouk is perfect voor haar"door zijn geduld en zijn geloof.

Anouk maakte van haar veertiende studioalbum Deena & Jim één symfonisch verhaal over de liefde omdat zij zich"muzikaal verveelde"."Ik wil kijken wat ik allemaal kan. Ik heb een paar projectjes in dat opzicht die ik wil doen. Ik wil ook nog een keer een hardere plaat maken, en een keer een big band-plaat. Kijken of ik dat ook kan."

Zij experimenteert graag met haar platen omdat zij in de positie is om dat te kunnen doen, zegt ze."Het meeste geld verdien ik met mijn liveoptredens. Ik ben niet afhankelijk van de plaatverkoop. Het moet wel een hele grote hit zijn wil je eraan kunnen verdienen."Conchita Wurst vervangt Gali Atari op Grote Songfestivalfeest'Een Moord Kost Meer Levens' is gebaseerd op het levensverhaal van Paul Spruit, een moordenaar in de jaren '80.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Matthijs van Nieuwkerk interviewde Anouk voor nieuw albumAnouk heeft voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim de hulp ingeschakeld van Matthijs van Nieuwkerk. De zangeres liet zich door Van Nieuwkerk interviewen, maakte ze op Instagram bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NUSPORT: Matthijs van Nieuwkerk voor albumpresentatie Anouk terug in rol van interviewerMatthijs van Nieuwkerk is woensdag voor het eerst in lange tijd te zien in de rol van interviewer. De presentator werd door Anouk gevraagd voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim. Dat maakt de zangeres zelf bekend op Instagram.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Matthijs van Nieuwkerk niet bij Nacht van de PopmuziekMatthijs van Nieuwkerk (63) is dit jaar niet te zien tijdens de 'Nacht van de Popmuziek'. Hij wordt vervangen door NPO 3FM-dj Vera Siemons en NPO Radio 2-dj Emmely de Wilt. Zij presenteren de thema-uitzending samen met Leo Blokhuis, heeft de NTR bekendgemaakt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Dominique: prachtig dat Anouk niet doet wat iedereen doetDominique Schemmekes is erg trots op zijn vrouw Anouk. 'Ik vind het prachtig dat ze niet doet wat iedereen doet, maar doet waar zij zin in heeft', zei hij tegen het ANP, voorafgaand aan de presentatie van Anouks nieuwe plaat Deena & Jim in Fabrique des Lumières in Amsterdam.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Van Nieuwkerk niet bij Nacht van de PopmuziekMatthijs van Nieuwkerk is dit jaar niet te zien tijdens de Nacht van de Popmuziek. Hij wordt vervangen door NPO 3FM-dj Vera Siemons en NPO Radio 2-dj Emmely de Wilt. Zij presenteren de thema-uitzending samen met Leo Blokhuis, heeft de NTR bekendgemaakt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Van Nieuwkerk vond het leuk 'om weer iemand te interviewen'Matthijs van Nieuwkerk is blij dat Anouk hem vroeg om haar te interviewen naar aanleiding van haar nieuwe album. 'Het was leuk om weer iemand te interviewen', zei de presentator maandagavond bij de presentatie van de plaat in Fabrique des Lumières in Amsterdam.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕