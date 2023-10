Yvonne Coldeweijer doet het rustiger aan na hoge hartslag

Yvonne Coldeweijer doet het even wat rustiger aan. Dat deelt de 36-jarige roddelvlogster, die in verwachting is van een kindje, donderdag in haar Instagram Stories. Coldeweijer had vorige week last van "een bizar hoge hartslag van 140 in rust".

Haar zwangerschap is"eigenlijk vlekkeloos" verlopen tot nu toe, zegt Coldeweijer, die meldt over zo'n vijf tot zes weken uitgerekend te zijn. Toch kreeg ze vorige week last van de hoge hartslag, vervolgt ze."Nu hebben preggo's wel vaker een hogere hartslag dan normaal, maar mijn omgeving vond dit toch wel een teken dat ik ff rustiger aan moest doen."

Dat vond Coldeweijer zelf niet, laat ze weten, maar toch heeft ze het advies opgevolgd. Ze heeft donderdagochtend een hartfilmpje laten maken in het ziekenhuis."Maar ik verwacht geen gekke uitslag, hoor. Moet gewoon ff niet meer 13u per dag werken denk ik."

Taylor Swift heeft met twintig nominaties de meeste kans om volgende maand met een Billboard Music Award aan de haal te…Het wassen beeld van Dwayne 'The Rock' Johnson (51) in Parijs, dat volgens de Amerikaanse acteur onder andere een te…

'Het is apart dat dat zo makkelijk kan gaan bij Feyenoord'Lees meer Lees verder ⮕

Sarri voor Feyenoord-clash: ‘Liever dat, dan dat ze urine over me heen gooien’Maurizio Sarri was op de persconferentie uiterst lovend over Feyenoord. De trainer van Lazio trof de Rotterdammers vorig jaar al in de Europa League en spreekt met veel respect over de opponent van woensdagavond, die dit keer wacht in het kader van de Champions League. Lees verder ⮕

Bosz over passeren Til: 'Vervelend om te vertellen, maar dat is mijn taak'Peter Bosz heeft voorafgaand aan RC Lens - PSV uitgelegd waarom hij kiest voor Malik Tillman in plaats van Guus Til. Ook legde de trainer van de Eindhovenaren uit waar, en op welke manier, hij de Fransen pijn hoopt te kunnen doen. Lees verder ⮕

Sarri over urine-incident in De Kuip: 'Ik heb liever dat ze me beledigen'Maurizio Sarri is van mening dat Feyenoord veel stappen heeft gezet ten opzichte van vorig jaar, toen de Rotterdammers ook al tegenover SS Lazio stonden. De trainer van de Italianen liet zich op de voorbeschouwende personferentie ook uit over het incident van afgelopen jaar, toen er vanuit het publiek urine over naar hem werd gegooid. Lees verder ⮕

PSV tussen hoop en vrees in CL: 'Belangrijkste is dat niet alles verloren is'Johan Bakayoko schiet PSV op voorsprong in de Champions League-wedstrijd met Lens. Lees verder ⮕