Youri Mulder stelt voor om Zirkzee te kopen als Gimenez vertrekt

Wanneer Santiago Gimenez vertrekt, stelt Youri Mulder. De analist is onder de indruk van de 22-jarige spits van Bologna. Bij Ziggo Sport wordt Mulder gevraagd wat Feyenoord moet doen als Gimenez verkast. 'Ik zou Zirkzee kopen', antwoordt hij. 'Ik vond hem bij Anderlecht een slaper, dat gevoel geeft hij ook wel. Dan heeft hij de mouwen over zijn handen. Hij werkt soms een beetje nonchalant. Maar je ziet dat hij een heel goed seizoen doormaakt.' Mulder noemt Zirkzee 'technisch heel goed'.

'Ik zie hem wel bij een top drie-club in Nederland. Hij lijkt ergens een beetje op Gimenez', stelt hij. 'Gimenez is verder, maar als Arne Slot met hem aan de gang gaat... Ik zat gisteren (vrijdag, red.) naar Bologna te kijken (1-0 winst tegen SS Lazio, red.) en ik dacht: Slot heeft hem zeker opgeschreven.' Zirkzee doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord. Dit seizoen was hij in elf Serie A-optredens tot dusver drie keer trefzeker

:

VOETBALPRIMEUR: Mulder noemt ideale Gimenez-opvolger: 'Slot heeft hem zeker opgeschreven'Feyenoord moet werk maken van de komst van Joshua Zirkzee wanneer Santiago Gimenez vertrekt, stelt Youri Mulder. De analist is onder de indruk van de 22-jarige spits van Bologna.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VI_NL: Zirkzee imponeert in Serie A: ook Van Basten raakte onder de indrukLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: Volwassen spelende Zirkzee wil Lazio met knikkende knieën naar Feyenoord te sturenADVERTORIAL – Na het bekervoetbal is het vrijdag weer tijd om ons te gaan richten op de wedstrijden in de competitie in binnen- en buitenland. In Italië wordt de wedstrijd tussen het Nederlands getinte FC Bologna en SS Lazio afgewerkt. Blik vooruit en speel mee bij JACKS.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VI_NL: Uitblinker Zirkzee speelt hoofdrol in mislukte Feyenoord-generale LazioLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Feyenoord-opponent Lazio kent mede door belangrijke Zirkzee slechte generaleLazio heeft in aanloop naar het Champions League-duel met Feyenoord een aardige tik te verwerken gekregen. De ploeg van trainer Maurizio Sarri verloor met 1-0 bij Bologna dankzij een treffer in de eerste minuut na rust. Joshua Zirkzee speelde een belangrijke rol door de assist te leveren op de winnende treffer van Lewis Ferguson.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: Zirkzee bezorgt Lazio met subtiele assist valse generale voor CL-duel FeyenoordJoshua Zirkzee verkeert in bloedvorm en heeft met een subtiele assist bijgedragen aan de 1-0 zege van Bologna op Lazio. Laatsgenoemde ploeg neemt het dinsdag op tegen Feyenoord in de Champions League.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »