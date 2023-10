Yannick is wereldkampioen poolbiljart met dank aan Pinokkio

Toen de broers nog jong waren en op televisie de Disney-film Pinokkio zagen, kwamen ze voor het eerst in aanraking met poolbiljart. Quinten: “Pinokkio was in Luilekkerland en ging naar een bar met een pooltafel. Dat vonden we er geweldig uitzien. Zo mooi hoe die ballen in de pockets vlogen.”

Dat bracht hun ouders op een idee voor pakjesavond. In de kamer kwam een kleine pooltafel met kleine kunststof balletjes te staan. Quinten en Yannick oefenden urenlang, maar hun liefde voor de sport ontstond pas echt toen ze voor het eerst op een grote tafel speelden in hun woonplaats. Yannick: “Een sport die je niet vaak ziet, maar wij vonden het direct leuk.”Beiden trainen nu zo’n 25 uur per week in Eindhoven.

Als het aan de Veldhovenaren ligt, gaan we in de toekomst nog veel van ze horen. Quinten: “Het is mogelijk om full prof te worden met poolbiljart. Je moet wel echt bij de top horen om er je boterham mee te kunnen verdienen. We werken er hard voor en trainen heel veel. Dat Yannick nu wereldkampioen is, is voor ons hele gezin geweldig. We hebben samen zoveel meegemaakt, dit is ongelofelijk.” headtopics.com

Nederland Headlines

