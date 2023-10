Xavi trekt rookgordijn op over Frenkie de Jong: 'Ik was ook verrast'

, maar Xavi trekt een rookgordijn op rond het vijftal. De trainer weet nog niet of hij een beroep kan doen op hen.De rentree van de vijf zou een serieuze boost zijn voor Barça in aanloop naar de clash met de aartsrivaal van zaterdag. Met name De Jong, Lewandowski, Pedri en Koundé zijn doorgaans vaste waarden."Ik was ook verrast dat ze erbij konden zijn.

"We gaan in ieder geval niets forceren met die spelers. Ze moeten ook echt honderd procent fit zijn om in actie te kunnen komen", gaat de oefenmeester verder."Maar dat iedereen bereid is om zijn steentje bij te dragen, is fantastisch." Hij vindt het veelzeggend."Iedereen heeft goede gevoelens en wil er bij zijn. Ze zijn toegewijd, maar we zullen zaterdag beslissen."Xavi vindt El Clásico zoals altijd onvoorspelbaar en ziet geen uitgesproken favoriet.

