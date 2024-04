Xavi op de kandidatenlijst van Ajax als opvolger van John van 't Schip

Denkt aan Xavi als opvolger van John van 't Schip. Met dat opvallende nieuws komt de Catalaanse krant Diario SPORT dinsdag op de proppen. De Spaanse trainer, die aan het einde van het seizoen stopt bij Het is geen geheim dat de komst van een nieuwe trainer de hoogste prioriteit heeft in de Johan Cruijff ArenA, ook na de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes.

Vele namen passeerden al de revue, waaronder Frank de Boer, Pascal Jansen, Pepijn Lijnders, Dick Schreuder en Joseph Oosting, maar Xavi werd nog niet genoemd. Daar brengt Xavi staat 'op de kandidatenlijst' van Ajax om vanaf de zomer aan de slag te gaan, aldus SPORT. Concreet is het niet: in de omgeving van de Spaanse trainer zou tot nu toe alleen geïnformeerd zijn. Enkele maanden geleden maakte Xavi bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen als trainer van Barcelona. Hij is na pittige jaren van plan om een sabbatical te nemen. Of Ajax die plannen overhoop kan gooien, is afwachte

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



