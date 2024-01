Xabi Alonso mogelijk opvolger van Klopp bij Liverpool

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders., zo is deze vrijdag duidelijk geworden.

De aimabele Duitse manager voelt dat zijn energie begint op te raken en hij wil daarom over enkele maanden plaatsmaken voor een andere trainer. De grote vraag is nu: wie is de ideale opvolger van Klopp bijDe pas 42-jarige Xabi Alonso veroverde als speler de Champions League met Liverpool, en is dus een levende legende op Anfield. De Spanjaard speelde verder in de top bij Real Madrid en Bayern München en werkte onder toptrainers als Rafael Benítez, José Mourinho en Carlo Ancelotti en Pep Guardiola. Alonso is als coach op weg om een legende te worden bij Bayer Leverkusen, dat onder zijn leiding zeer aantrekkelijk speelt en als koploper een voorsprong van vier punten heeft op Bayern Münche





Jürgen Klopp verlaat Liverpool na dit seizoenJürgen Klopp, de Duitse trainer van Liverpool, heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen de club zal verlaten. Klopp heeft besloten om na achtenhalf jaar aan het roer op te stappen omdat hij niet langer de energie heeft om de club te leiden. Liverpool was al op de hoogte van zijn beslissing sinds november. Klopp beseft echter dat het als een shock kan voelen voor de fans en heeft daarom een uitgebreid video-interview afgenomen om zijn liefde voor de club te benadrukken.

Liverpool wint met 4-2 van Newcastle UnitedLiverpool heeft het nieuwe jaar goed ingeluid met een verdiende overwinning op Newcastle United. Mohamed Salah speelde een hoofdrol met een gemiste penalty, een doelpunt en een assist op Cody Gakpo. Sven Botman scoorde nog een kopdoelpunt voor Newcastle.

‘Liverpool wilde me hebben, maar toen heb ik voor Manchester City gekozen’Jeremie Frimpong maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door. Bij Bayer Leverkusen levert hij als rechtervleugelverdediger bijna wekelijks goals en assists, wat heeft geleid tot de koppositie in de Bundesliga en zijn debuut in het Nederlands elftal.

‘Bayern München identificeert oude bekende als ideale opvolger van Tuchel’Xabi Alonso is de voornaamste kandidaat om Thomas Tuchel op termijn op te volgen bij Bayern München. Dit weet Relevo vrijdag te melden. De clubleiding van de regerend landskampioen is onder de indruk van het werk dat de Spaanse coach levert bij Bayer Leverkusen, de huidige koploper in de Bundesliga.

Arsenal is lange tijd veel sterker, maar delft toch onderspit tegen LiverpoolLiverpool heeft zondagavond Arsenal uit de FA Cup geknikkerd. De Londenaren waren gedurende het gros van de wedstrijd de betere ploeg in eigen huis, maar een sterke eindfase bleek genoeg voor Liverpool: 0-2. The Reds kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt van Jakub Kiwior, alvorens Luis Díaz de wedstrijd in blessuretijd in het slot gooide.

Crysencio Summerville mogelijk naar LiverpoolAanvaller Crysencio Summerville (22) wordt mogelijk de volgende Nederlander die bij Liverpool gaat spelen. Hij heeft een uitstekend seizoen bij Leeds en wordt geschat op een marktwaarde van 18 miljoen euro.

