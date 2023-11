Woningen kunnen niet aangesloten worden op stroomnetwerk

Bouwen, de afgelopen weken viel het woord tientallen keren in debatten en interviews. Maar in een aantal gemeenten waar al is gebouwd, kunnen de woningen niet aangesloten worden omdat het stroomnetwerk vol is. Provincies slaan alarm. Wel een woning, maar geen stroom. Dat is landelijk steeds vaker het geval, omdat het stroomnetwerk overvol is. Chris Füchten kan hierdoor zijn woning nog niet in en woont noodgedwongen op een vakantiepark.

Vakantiepark Chris zou eigenlijk op 1 november samen met zijn vrouw een nieuwbouwappartement in Nijmegen intrekken, maar omdat het appartement nog niet aangesloten kan worden op het stroomnetwerk, kunnen ze er nog niet wonen. Voor de overstap tussen het oude en nieuwe huis had Chris een vakantiehuisje gehuurd, maar daar zit het stel nu dus nog steeds. "Het eerste weekend voelde het nog als vakantie, maar nu is het wel erg lastig. Er wordt nu gepraat over misschien wel april, mei. Ik moet er niet aan denken dat ik nog zo lang hier moet zitten." En of dat überhaupt zou kunnen, is ook nog niet zeke





