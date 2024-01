Woningen in Norger Oosterduinen mogelijk gelegaliseerd

Om na jaren van gedogen woningen in de Norger Oosterduinen te legaliseren, moet deze maand een 'streefbeeld' worden vastgesteld door de Noordenveldse gemeenteraad. In het bos staan - ondanks jaren van plannenmakerij - lang niet alle neuzen dezelfde kant op en wordt er met speciale aandacht gekeken naar de volgende raadsvergadering. 'Er zijn heel veel smaken om uit te kiezen', benadrukte wethouder Robert Meijer (VVD).

In navolging van wethouder Henk Kosters, die in 2022 afscheid nam van de politiek, heeft hij nu het 'vraagstuk Oosterduinen' onder zich. Een omvangrijk vraagstuk, met meer dan 400 woningen en dus ook honderden woningeigenaren. Een groot deel van hen wil dat permanent wonen in het bos nu eindelijk eens gelegaliseerd wordt, terwijl er ook een deel is dat de recreatieve bestemming wil houden. 'Die kans moeten zij ook krijgen', vindt Meije





RTVDrenthe » / 🏆 10. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

20e penning Emmer-Compascuum: van onderhoudsbelasting tot melkkoeAl ruim 100 jaar ontvangt de familie Kröler vijf procent over de prijs van verkochte woningen op hun percelen.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Eigenaar Italiaanse vuurwerkfabriek onder huisarrest geplaatstDe eigenaar van de Italiaanse fabriek die het zware Cobra-vuurwerk produceert, is vorige week onder huisarrest geplaatst. Het vuurwerk van de fabrikant wordt veelvuldig gebruikt bij aanslagen op woningen en bedrijven in Nederland.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Lof alom voor 'Harrie Hattrick': 'Uniek hoe Lavreysen al jaren domineert'Drie keer olympisch goud, dat is komende zomer het ambitieuze doel van Harrie Lavreysen in Parijs. Wie 'Harrie Hattrick' zag heersen op de EK in Apeldoorn, twijfelt niet aan de haalbaarheid.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Lof alom voor 'Harrie Hattrick': 'Uniek hoe Lavreysen al jaren domineert'Drie keer olympisch goud, dat is komende zomer het ambitieuze doel van Harrie Lavreysen in Parijs. Wie 'Harrie Hattrick' zag heersen op de EK in Apeldoorn, twijfelt niet aan de haalbaarheid.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Hoe een Ierse brouwerij ’s werelds oudste alcoholische drank nieuw leven inblaastTot enkele jaren geleden was de honingdrank nergens te vinden. Tegenwoordig ligt het in honderden supermarkten en slijterijen in de schappen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Conflict tussen gemeente Coevorden en bungalowpark Wico in impasseHet al jaren slepende conflict tussen de gemeente Coevorden en bungalowpark Wico in Schoonoord is in een impasse terechtgekomen. De gemeente wil een scan op het park uitvoeren, maar is niet welkom. Eigenaar Janneke Lampe weigert een zogeheten vitaliteitsscan te laten maken op haar park.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »