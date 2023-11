WKE'16 krijgt weer deksel op de neus: 'Deze komt wel even aan'

VOETBAL - In de eerste helft verzuimden de Emmenaren te score te openen. 'Het had misschien wel 0-2 kunnen staan', aldus trainer/coach van WKE'16 Nico Haak. 'Na een terechte rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler van GVAV-Rapiditas, stonden we in de kleedkamer met 2-0 achter.' Hendriks en Fik 'Nog voor de pauze krijgen we er twee tegen. Heel frustrerend', vervolgt Haak. 'Met elf tegen tien gingen we in de tweede helft opportunistischer spelen.

' Lorenzo Hendriks en aanwinst Djairo Fik maakten namens WKE'16 gelijk. 'We waren hartstikke blij dat we het wisten om te draaien. In minuut 95 gaat het bij een mislukte buitenspelval alsnog mis. Deze komt wel even aan.' Drie punten Na vijf wedstrijden moeten de oranje-witten het met drie punten doen. Ook tegen DZOH en WVV werd door de Emmenaren met één doelpunt verschil verloren. Alleen VKW (twee punten) en PKC'83 (één) staan onder WKE'16.

