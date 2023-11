WK-sensatie Marokko domineert prestigieuze Afrikaanse verkiezing

Behalve Ziyech en Amrabat zijn er nog twee spelers met een verleden in de Eredivisie genomineerd. De Ghanees Mohammed Kudus verdiende met zijn prestaties op het WK en bij Ajax een transfer naar West Ham United en wordt beloond met een nominatie. Ook voormalig PSV’er Ibrahim Sangaré, inmiddels uitkomend voor Nottingham Forest, maakt kans op de prijs.

Afgelopen jaar werd de Senegalees Sadio Mané uitgeroepen tot beste speler van Afrika. Hij prolongeerde die titel en bleef Mohamed Salah (Liverpool) en Edouard Mendy (Chelsea) voor.

