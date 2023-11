WK-medaille zette het leven van Joanne op zijn kop, maar ze blijft nuchter

“Tijdens de persdag voor het WK had ik één aanvraag voor een interview. Na mijn bronzen medaille was er ineens heel veel media-aandacht. Pas na een week of drie keerde de rust terug en kon ik weer helemaal mijn eigen ding doen.”Van 3 tot en met 5 november staat het EK judo in het Franse Montpellier op het programma. Voor het toernooi was Joanne ‘volgeboekt’ met interviews. En dat terwijl het praten met journalisten naar eigen zeggen niet haar favoriete bezigheid is.

Dat praten doet ze liever met vriendinnen of thuis met haar ouders, die allebei een judo-achtergrond hebben. Doordeweeks traint ze op Papendal en gaat ze naar school, maar ieder weekend keer ze terug naar Lierop. “Natuurlijk gaat het thuis vaak over judo, maar ook over andere dingen, zoals school. Mijn ouders zullen me in ieder geval altijd met beide benen op de grond houden.”Aan de keukentafel of aan de telefoon met haar ouders en vriendinnen is het woord 'EK' meerdere malen gevallen.

"Zowel technisch als tactisch ben ik stappen aan het zetten. Ik zet in de laatste dagen voor het EK de puntjes op de i. Ik hoop het straks te laten zien in mijn wedstrijden.”Veel druk voelt Joanne niet. “Ik ben er redelijk relaxed onder. Er zal vlak voor het toernooi wat gezonde spanning zijn, maar daar kan ik goed mee omgaan.”

