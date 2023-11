Witte rook: John van 't Schip maakt seizoen af als trainer van Ajax

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Dat communiceert de hekkensluiter van de Eredivisie middels een officieel persbericht.

Dat betekent dat naast Valkanis ook Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati aanblijven. Zij hoorden maandag dat ze hun spullen nog niet hoefden te pakken.Valkanis kent Van 't Schip van zijn tijd bij Melbourne City. De huidig hoofdtrainer van Hapoel Tel Aviv werd daar rechterhand van Van 't Schip in 2016.

Datzelfde gebeurde toen Van 't Schip een jaar later bondscoach van Griekenland werd. Pas in 2021, toen Van 't Schip zijn contract daar niet verlengde, scheidden hun wegen. Van ‘t Schip zou sowieso op 1 november al in dienst treden bij Ajax. De voormalig speler van de Amsterdamse club zou als technisch adviseur samen met Klaas-Jan Huntelaar het werk van de ontslagen Sven Mislintat opvangen. Die functie zal Van 't Schip nu per 1 juli 2024 gaan vervullen.In het verleden gaf de nieuwe coach van Ajax 1 al invulling aan diverse functies binnen Ajax. headtopics.com

Ik sanp echt nog steeds niet zo goed op basis waarvan deze man nou wordt aangesteld. Moet hij Ajax gaan redden?

Witte rook: John van 't Schip maakt seizoen af als trainer van AjaxJohn van 't Schip maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Ajax. Dat communiceert de hekkensluiter van de Eredivisie middels een officieel persbericht. Van 't Schip neemt het stokje over van Hedwiges Maduro, die de honneurs waarnam sinds het ontslag van Maurice Steijn. Lees verder ⮕

Ajax maakt seizoen af met John van 't Schip als hoofdtrainerJohn van 't Schip wordt maandag gepresenteerd als hoofdtrainer van Ajax en begint direct aan zijn klus, melden het AD en ESPN. De oud-speler van de 36-voudig landskampioen is daarmee de opvolger van de maandag vertrokken Maurice Steijn. Lees verder ⮕

Bevestiging uit Amsterdam: Van 't Schip maakt seizoen af bij AjaxLees meer Lees verder ⮕

'Cruijff-adept' Van 't Schip moet Ajax redden: 'Het is dapper en knap van hem'Gerald Sibon, Nikos Machlas en Dwight Lodeweges laten hun licht schijnen over de kwaliteiten van de naar het zich laat aanzien aanstaande Ajax-trainer John van 't Schip. Lees verder ⮕

'Cruijff-adept' Van 't Schip moet Ajax redden: 'Het is dapper en knap van hem'Gerald Sibon, Nikos Machlas en Dwight Lodeweges laten hun licht schijnen over de kwaliteiten van de naar het zich laat aanzien aanstaande Ajax-trainer John van 't Schip. Lees verder ⮕

Van 't Schip moet van eerste helft Ajax tegen PSV weer de norm makenBij Ajax houdt men zich ondanks de 5-2-nederlaag tegen PSV en historische laatste plaats in de Eredivisie vast aan de goede eerste helft. John van 't Schip wacht de loodzware klus die de norm te maken bij de wankele Amsterdamse hekkensluiter. Lees verder ⮕