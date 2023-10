Wintertijd: zondag een uur langer (uit)slapen

Aanstaande zondag 29 oktober is het weer zover: de klok gaat om 3.00 uur een uur achteruit. Goed nieuws dus voor diegenen die graag op zondag willen en kunnen uitslapen. Waarom moet dit ook alweer? Veel andere Europese landen hebben de zomertijd ingevoerd om energie te besparen. De Nederlandse overheid voerde de zomertijd in 1977 in zodat Nederland dezelfde tijd had als de buurlanden. Sinds 1980 is dit Europees geregeld.

Aan iedere zomer komt echter een einde en dat brengt ons in oktober weer tot het verzetten van de klok. Europees Parlement al eerder akkoord met afschaffing In 2019 heeft het Europees Parlement groen licht gegeven voor de afschaffing van de zomer- en wintertijd. Waarom we dan alsnog de klok moeten verzetten? EU landen moeten aangeven welke tijd zij dan standaard willen hanteren, de zomertijd of de wintertijd. Die duidelijkheid is er, jaren later, nog niet.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Maakt PSV er zondag tien op een rij van tegen het kwakkelende Ajax?PSV gaat als een raket in de Eredivisie: de eerste negen wedstrijden werden allemaal winnend afgesloten. Ajax daarentegen presteert dramatisch en bezet de zeventiende plaats. De ploeg van interim-trainer Hedwiges Maduro verloor donderdag ook nog eens met 2-0 van Brighton & Hove Albion in de Europa League. Lees verder ⮕

PSV roept fans op zich te gedragen tijdens duel zondag met AjaxPSV roept de eigen aanhang op zich zondag te gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax. De club vraagt de fans onder meer om geen antisemitische of discriminerende spreekkoren te gebruiken en geen voorwerpen op het veld te gooien of vuurwerk af te steken. Lees verder ⮕

José Mourinho gruwelt van ‘idioten’ met complottheorie over rode kaartJosé Mourinho hekelt de mensen die menen dat hij afgelopen zondag tegen AC Monza (1-0 winst) bewust een rode kaart pakte. Hij zou dat hebben gedaan om het uitduel met zijn oude werkgever Internazionale, waar hij zeer succesvol was, van zondag niet mee te hoeven maken. Lees verder ⮕

Koe wordt bij de horens gepakt in Boer zoekt VrouwNadat Piet, Richard en Bernice afgelopen zondag al het kaf van het koren scheiden, is het komende zondag aan de overgebleven twee boeren in 'Boer zoekt Vrouw’ om te bepalen welke logees het erf moeten verlaten. Lees verder ⮕

Bosz zag Ajax ook met defensieve tactiek verliezen: 'Weet niet of ze het zondag weer zo doen'PSV-Ajax valt zondag nauwelijks nog een topper te noemen. Het verschil tussen de koploper en de nummer 17 is liefst 17 punten. Lees verder ⮕

PSV-coach Bosz: 'Ajax heeft heel slecht seizoen, maar hoort niet op 17de plek'PSV-Ajax valt zondag nauwelijks nog een topper te noemen. Het verschil tussen de koploper en de nummer 17 is liefst 22 punten. Lees verder ⮕