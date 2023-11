Winter stellig over oud-ploegmaat Van 't Schip: 'Nu komt het echt goed met Ajax'

Winter doet ook wat suggesties voor versterkingen bij Ajax in de winter, maar denkt ook dat Van 't Schip dit al heeft aangegeven."John zal eisen op tafel hebben gelegd, voor de komende winterse transferperiode. Ik vind dat er zeker in de verdediging versterking nodig is. Maar ook op het middenveld mist Ajax spelers. Echte leiders en persoonlijkheden, zoals Dusan Tadic, Davy Klaassen en Daley Blind, die heb je nu niet bij Ajax.

