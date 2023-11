‘Winnaar Golden Boy uitgelekt: jury kent ’geen enkele twijfel‘’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.de felbegeerde prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door Tuttosport, 'met overmacht' gewonnen.

Op de lijst met finalisten zijn een aantal bekenden terug te vinden. Zo dingen onder meer Xavi Simons, Johan Bakayoko en voormalig AZ'er Milos Kerkez mee om de prijs. Andere grote namen zijn Lamine Yamal (FC Barcelona), Rasmus Højlund (Manchester United) en Jamal Musiala (Bayern München).

Met het winnen van de Golden Boy-award is het nog niet gedaan voor Bellingham. De Engelsman legt naar verluidt ook beslag op de Kopa-trofee. Die prijs, geboren in de schaduw van de Golden Boy, wordt jaarlijks door France Football uitgereikt aan de beste jonge voetballer op dat moment. headtopics.com

Bellingham weet al hoe het is om een Clásico te spelen én te beslissen. Zaterdagavond boog de middenvelder eigenhandig een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning tegen Barcelona. Bellingham treedt in de voetsporen van onder meer Matthijs de Ligt en Rafael van der Vaart, die de prijs eerder wonnen.Volop lof voor Jude Bellingham, die Real Madrid zaterdag eigenhandig de overwinning in el Clásico bezorgde.

De Afrikaanse Ballon d'Or-winnaar die nu president van zijn land isDe rijke voetbalgeschiedenis kent vele markante, tragische of grappige personages. In de rubriek Vedettes licht Voetbalzone telkens het doopceel van een van die figuren. Deze keer het levensverhaal van George Weah, de enige Afrikaanse speler die ooit werd verkozen tot beste speler ter wereld en tegenwoordig president is van Liberia.

