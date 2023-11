'Winnaar Golden Boy 2023 vroegtijdig uitgelekt, besluit vrijwel unaniem'

De Madrileense krant schrijft dat de winnaar inmiddels al bekend is. 'We gaan een paar weken tegemoet waarin de speler meerdere prijzen zal ontvangen. De Engelsman wordt op 4 december gekroond tot de beste jonge voetballer ter wereld. Er is geen enkele twijfel geweest bij de jury.'

Op Nederlands vlak zijn onder meer Xavi Simons en Jorrel Hato genomineerd voor de prijs. In september stelde concurrent Alejandro Baldé dat hij niet van de muziek van Taylor Swift hield. Dit zorgde ervoor dat veel fans van de zangeres voor Bellingham stemden.De Golden Boy Award werd in 2003 in het leven geroepen. De prijs wordt ieder jaar aan het grootste talent onder de 21 jaar uitgereikt. Rafael van der Vaart won de eerste editie van de prijs en in 2018 was Matthijs de Ligt de gelukkige.