Wim Jonk geeft dringend advies aan Ajax: ‘De club moet één ding doen’

Jonk was jarenlang werkzaam bij Ajax. De oud-speler staat bekend als vertrouweling van Johan Cruijff en stond als Hoofd Jeugdopleiding aan de basis van de domante jaren van de Amsterdammers."Ajax heeft het Nederlands voetbal de afgelopen tien jaar hoog gehouden en aanzien gegeven."Van enig leedvermaak is dan ook geen sprake bij Jonk.

Jonk komt vervolgens met een dringend advies voor Ajax."De club moet terug naar de basis: naar de jeugdopleiding. Ajax heeft zó’n aantrekkingskracht op jonge spelers. Zorg ervoor dat je ze de beste opleiding van Nederland biedt, die als een warm bad aanvoelt."

De jeugdopleiding is van essentieel belang, meent Jonk."Je moet als club de juiste mensen zoeken om het erfgoed te bewaken. En de jeugdopleiding moet – net zoals hier bij FC Volendam – te allen tijde een van de pijlers zijn. En als je dat goed in je beleid verankert, kan er nooit discussie ontstaan."

Als Ajax donderdag aantreedt tegen Volendam, staat er voor de vierde keer in twee jaar tijd een andere trainer voor de groep.kregen de boel niet aan de praat."Het is jammer dat het met aankopen die niet des Ajax zijn nu zo desastreus is verlopen", vertelt Jonk.

Dat Van 't Schip, met wie Jonk de UEFA Cup won in 1992, op dit moment instapt bij Ajax, vindt hij te prijzen."John zit na het overlijden van zijn geweldige vrouw Daniëlle natuurlijk in een heel zware periode. Daarom vind ik het bewonderenswaardig dat hij er toch in stapt. Zijn Ajax-hart bloedt en dat zijn vrouw hem aangaf die kans te pakken, bezorgt me kippenvel.

