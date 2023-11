Willem II krijgt boete voor rellende fans na wedstrijd tegen NAC Breda

Daarna richtten ze zich tegen de Mobiele Eenheid. Ze gooiden bierblikjes, stokken, prullenbakken, containers en hekken naar agenten. Twee agenten raakten lichtgewond aan hun hoofd en lijf. Een van hen zit sindsdien met een whiplash thuis.

De politie heeft sindsdien meerdere Willem II-aanhangers opgepakt. Vier supporters hebben begin deze maand een werkstraf van 180 uur gekregen van de politierechter. Samen moeten ze ook een schadevergoeding van enkele duizenden euro's betalen aan twee agenten. Deze vier fans liepen volgens de politierechter voorop bij de rellen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: NAC Breda, Telstar én Helmond Sport vliegen eruit tegen amateurploegenNAC Breda heeft een blamage in het TOTO KNVB Bekertoernooi niet kunnen voorkomen. De Brabanders gingen met 1-0 onderuit bij Quick Boys en zijn dus uitgeschakeld. Ook Telstar kon uitschakeling tegen een amateurploeg niet voorkomen. Trainer Mike Snoei zag zijn ploeg met 1-0 onderuitgaan bij GVVV.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: NAC Breda, Telstar én Helmond Sport vliegen eruit tegen amateurploegenNAC Breda heeft een blamage in het TOTO KNVB Bekertoernooi niet kunnen voorkomen. De Brabanders gingen met 1-0 onderuit bij Quick Boys en zijn dus uitgeschakeld. Ook Telstar kon uitschakeling tegen een amateurploeg niet voorkomen. Trainer Mike Snoei zag zijn ploeg met 1-0 onderuitgaan bij GVVV.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Willem II bestraft voor ongeregeldheden tijdens derby tegen NACLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Quick Boys - NAC Breda, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Quick Boys tegen NAC Breda (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: John de Mol weer rijkste BN'er in Quote 500John de Mol (68) is opnieuw de hoogst genoteerde bekende Nederlander in de jaarlijkse lijst van 500 rijkste mensen van Nederland van zakenblad 'Quote'. De mediamagnaat staat dit jaar op de 19e plek met een geschat vermogen van 2 miljard euro, maakt het zakenblad dinsdag bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NOS: Quote 500: meer miljardairs, gestegen ondergrens en politieke donatiesOndanks de economisch moeilijke tijden werden door de rijkste Nederlanders veel financiële records verbroken.

Bron: NOS | Lees verder ⮕