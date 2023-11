Willem II bestraft voor ongeregeldheden tijdens derby tegen NAC

nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: NAC Breda, Telstar én Helmond Sport vliegen eruit tegen amateurploegenNAC Breda heeft een blamage in het TOTO KNVB Bekertoernooi niet kunnen voorkomen. De Brabanders gingen met 1-0 onderuit bij Quick Boys en zijn dus uitgeschakeld. Ook Telstar kon uitschakeling tegen een amateurploeg niet voorkomen. Trainer Mike Snoei zag zijn ploeg met 1-0 onderuitgaan bij GVVV.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NUSPORT: Vitesse pas in slotfase langs amateurs in beker, NAC uitgeschakeld door Quick BoysVitesse heeft dinsdag moeizaam gewonnen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De Eredivisie-club scoorde tegen amateurclub Groene Ster pas in de slotfase: 0-1. De amateurs van Quick Boys stuurde NAC Breda verrassend naar huis.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: NAC, Helmond Sport, UNA en OJC: alle Brabantse clubs uit bekertoernooiAlle Brabantse clubs die dinsdagavond in de KNVB-beker speelden, zijn uitgeschakeld. Het meest opvallend is de uitschakeling van Helmond Sport bij de amateurs van Spakenburg, waar met 3-1 werd verloren. Ook NAC zit niet bij de loting voor de tweede ronde. De club werd uit de beker gegooid door Quick Boys uit Katwijk met 1-0.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: KNVB Beker: blamage NAC, Vitesse ontsnapt en nieuw sprookje voor SpakenburgVitesse is dinsdag ontsnapt aan een blamage in de eerste ronde van de KNVB Beker. De Arnhemmers wonnen ternauwernood van Groene Ster, dat uitkomt in de Derde Divisie. Voor NAC Breda ging het mis tegen Quick Boys. SC Heerenveen won wel overtuigend, terwijl SV Spakenburg alweer droomt van een nieuw bekersprookje.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕