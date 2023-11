Wijnaldum weer belangrijk voor Gerrard: Nederlander scoort twee keer

Wijnaldum verkaste deze zomer naar Saudi-Arabië en doet het tot dusver uitstekend bij de ploeg van Steven Gerrard. De teller staat na zes wedstrijden op vier treffers.

Steven Bergwijn voegt zich mogelijk bij de Saudische club: volgens de NOS heeft Al Ettifaq zich al bij Ajax gemeld voor de aanvaller.Sargeant en Williams worden bestraft na incidenten kwalificatie in Mexico

Georginio Wijnaldum is met twee doelpunten de grote man bij winnend Al-EttifaqGeorginio Wijnaldum heeft zaterdagavond twee keer weten te scoren namens Al-Ettifaq. Dat deed de Nederlander op bezoek bij Al-Wehda, waar zijn ploeg door een treffer diep in de blessuretijd met 2-3 won. Het was voor de Nederlander zijn vierde en vijfde officiële treffer in dienst van de club uit Saudi-Arabië. Lees verder ⮕

Na 7 jaar weer een Nederlander op podium in Moto3: Veijer wordt derde in ThailandDe 18-jarige Nederlander van Husqvarna eindigt achter Colombiaan David Alonso en Japanner Taiyo Furusato op plaats drie bij de grand prix in Buriram. Lees verder ⮕

Lichaam van gezochte Nederlander in moordzaak Australië gevondenHet lichaam werd gevonden aan de voet van een klif. De 24-jarige Nederlandse man wordt in verband gebracht met de dood van een 21-jarige Australische vrouw. Lees verder ⮕

Politie Sydney vindt lichaam van Nederlander (24) die vrouw zou hebben gedoodDe politie van Sydney bevestigt dat het lichaam dat eerder op vrijdag uit zee is gehaald van Paul T. is. De 24-jarige Nederlander werd gezocht in verband met de dood van een 21-jarige vrouw twee dagen eerder. Lees verder ⮕

Al-Ettifaq meldt zich bij Ajax-aanvoerder Bergwijn, die openstaat voor winters vertrekBij Al-Ettifaq is voormalig sterspeler van Engeland Steven Gerrard de trainer. Ook de 90-voudig Oranje-international Georginio Wijnaldum staat bij de nummer zeven van Saudi-Arabië onder contract. Lees verder ⮕

Wijnaldum met twee treffers weer belangrijk voor Al-EttifaqLees meer Lees verder ⮕