Wijk verdeeld over komst 600 asielzoekers

Een hondenspeelterrein op de plek van de voormalige munitiefabriek de Kruithoorn moet plaatsmaken voor de opvang. Cizella Hendriksen heeft een hondenuitlaatservice en voelt zich door de beslissing van de gemeente gedupeerd."Ik heb mijn bedrijf opgebouwd, maar kan zomaar alles kwijtraken", zei ze zichtbaar emotioneel.Bewoners van een nabijgelegen woonwagenkamp zeggen niet per se tegen de komst van asielzoekers te zijn. Ze voelen zich vooral niet gehoord.

Sommige bewoners zijn minder begripvol. Maandagavond kregen ze een brief op de mat van burgemeester Jack Mikkers. Daarin werd de komst van de twee asielzoekerscentra aangekondigd."Het lijkt alsof alles al is beklonken. Het is een mededeling die onverwacht komt."De geplande locaties zitten eigenlijk links en rechts van de velden van voetbalclub BLC. Voorzitter Bart Wellens is positief over de komst van de asielzoekers.

Volgens voorzitter Wellens zijn toekomstige asielzoekers welkom om een balletje te trappen."Onze velden zijn overdag beschikbaar voor mensen uit de buurt om te voetballen. Dus ook voor vluchtelingen."

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Bijna anderhalf uur file op A28 bij de Wijk, weg weer vrijTwee afritten waren afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Zwolle werd omgeleid. Inmiddels is de weg weer vrij en neemt de file af.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van den Boomen 'geïrriteerd' vanwege rol als rotatiespeler: 'Kan dit Ajax helpen'Branco van den Boomen is het er niet mee eens dat hij regelmatig als wisselspeler begint bij Ajax. De middenvelder begon tegen PSV wel in de basis bij de Amsterdammers, maar er zit genoeg irritatie dat dit vaker niet het geval is. Daarover sprak hij ook met Hedwiges Maduro en Maurice Steijn.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Twee plekken voor kleinschalige opvang van asielzoekers in Den BoschB en W van Den Bosch hebben plannen voor twee kleinschalige asielzoekerscentra in Den Bosch-Zuid. Er komen 250 asielzoekers in het Mövenpickhotel op bedrijventerrein Pettelaarpark en 350 op het braakliggende terrein van De Kruithoorn aan de Poeldonkweg.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

NOS: NS-medewerker in Den Haag mishandeld na uitschrijven bekeuringVolgens Omroep West gebeurde de mishandeling op station Den Haag Centraal. Een verdachte is aangehouden.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: De Vraag aan Den Haag: Mag je een Kamerzetel meenemen naar een andere partij?Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraars vraag. Wij kregen de vraag of je als Kamerlid zomaar je zetel mee mag nemen, of dat de Kamerzetel verbonden is aan een politieke partij. Onze eigen politiek redacteur Anna Pleijsier dook de wandelgangen in, op zoek naar het antwoord.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VI_NL: Van den Boomen blij met nieuwe start: 'We moeten Ajax terugkrijgen'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕