Wethouder Ririhena (GroenLinks) legt per direct functie neer in Tynaarlo

Beste bestuurder kleine gemeente Voordat hij wethouder werd, zat Ririhena vier jaar als fractievoorzitter namens GroenLinks in de raad van Tynaarlo. Eerder dit jaar werd hij uitgeroepen tot 'beste bestuurder van een kleine gemeente'. De werkzaamheden van Ririhena worden voorlopig overgenomen door de andere collegeleden. Er wordt geen vervanger aangesteld. Later meer. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EENVANDAAG: GroenLinks-PvdA nadert langzaam NSC en VVD in zetelpeiling, partij Omtzigt blijft gelijk na presentatie verkiezingsprogrammaGroenLinks-PvdA stijgt licht in de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. De partij van Frans Timmermans krijgt er 2 zetels bij en staat nu op 22. GroenLinks-PvdA komt daarmee dichter bij NSC (26) en de VVD (28).

Bron: EenVandaag | Lees verder ⮕

EENVANDAAG: Frans Timmermans als premier? Een derde van alle kiezers vindt dat acceptabel: 'Men kent mij als bestuurder, de mens erachter is nog onbekend'Met nog drie weken te gaan en veel zwevende kiezers, ligt de strijd om de grootste partij te worden nog behoorlijk open. GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans heeft er 'alle vertrouwen in dat hij op 22 november zal zegevieren', vertelt hij.

Bron: EenVandaag | Lees verder ⮕

EENVANDAAG: Nederland heeft bijna hoogste gasrekening van Europa: 'Bestaat voor groot gedeelte uit belastingen'Nederland heeft de hoogste gasrekening ter wereld. Althans, dat beweerde lijsttrekker Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) in een gesprek met lijsttrekker Frans Timmermans (Groenlinks-PVDA). Volgens energiedeskundigen ligt dat genuanceerder.

Bron: EenVandaag | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ontroerende woorden Van 't Schip: 'Mijn vrouw heeft van boven jawoord gegeven'John van 't Schip heeft toegelicht waarom hij op een voor hem privé moeilijk moment instapt bij Ajax. De 59-jarige trainer geeft aan dat het een 'vurige wens' van zijn recent overleden vrouw was, om weer aan de slag te gaan bij de Amsterdamse club.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Isa (8) was al ongeneeslijk ziek, nu heeft ook haar broertje Milano kankerAnderhalf jaar geleden kreeg Isa de Lepper (8) uit Eindhoven een zeldzame vorm van kanker. Haar ouders Linda en Erik kregen afgelopen zomer te horen dat de tumor in haar hoofd na alle behandelingen toch weer groter wordt. De kans dat ze geneest, is ontzettend klein.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Terug in Utrecht na ontslag: 'Gros van de mensen heeft positief beeld van mij'RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser koestert geen wrok tegen FC Utrecht, waar hij eind 2022 op straat werd gezet. Voor het eerst sinds zijn ontslag keert Fraser dinsdagavond terug in De Galgenwaard.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕