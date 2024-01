West Virginia transformeert van kolenindustrie naar groene initiatieven

In West Virginia noemen ze het de 'zwarte diamanten' en dat is niet voor niets. Anderhalve eeuw lang was de kolenindustrie de economische motor van de Amerikaanse staat. Nu verandert die reputatie in rap tempo door groene investeringen van de regering-Biden. De honderden miljarden dollars die de regering investeert transformeren de mijnbouwstaat in een broedplaats van groene initiatieven.

Huntington, een stad op de grens van Kentucky en West Virginia, is een typisch voorbeeld van wat de regering-Biden een energiegemeenschap noemt. Dit stadje is van oudsher afhankelijk van de banen die de kolenindustrie met zich meebracht. Niet alleen in de mijnen, maar ook alle werkgelegenheid eromheen. Van de vrachtwagenchauffeurs, tot de treinmachinisten en alle middenstanders bij wie de mijnbouwers en hun gezinnen hun inkopen deden. Stadjes als Huntington werden dan ook hard geraakt toen het gros van de kolenmijnen de deuren sloot door de afgenomen vraag in de laatste decenni





