West Ham laat punten liggen tegen Tottenham

Heeft dinsdagavond punten laten liggen in de strijd om de vierde plek, die recht geeft op Champions League-voetbal. Op bezoek bij Tottenham won afgelopen zaterdag nog van Luton Town, en reisde dus met een goed gevoel af richting de Londense stadgenoot, waar oud-Ajacied Mohammed Kudus een basisplaats had. Spurs begon wervelend. Al na vijf minuten spelen lag de bal in het net. Brennan Johnson tikte van dichtbij binnen.

De Spurs-vreugde was echter van korte duur, want nog geen kwartier later was het alweer 1-1. Verdediger Kurt Zouma kopte West Ham langszij. Spurs zette na rust behoorlijk aan, maar kwam niet meer tot een overwinning.Kluivert begon tegen Palace nog als wisselspeler, maar werd na ruim een uur spelen binnen de lijnen gebracht. Dat bleek even later een gouden zet van Bournemouth-manager Andoni Iraola, want de Nederlander maakte elf minuten voor tijd de enige goal van de avon

VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

