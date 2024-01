West Ham geïnteresseerd in Bergwijn van Ajax

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.een van de belangrijkste transferdoelwitten van de Londense club in januari. Wel moet West Ham volgens Romano eerst verkopen om spelers te kunnen halen.

Volgens Romano zouden meerdere clubs uit de Premier League, waaronder West Ham, geïnteresseerd zijn om Bergwijn over te nemen van Ajax. Ook kan de Amsterdamse vleugelspits nog altijd rekenen op interesse vanuit de Saudi Pro League. Verder stelt Romano dat Ajax bij een goed bod bereid is om Bergwijn te laten vertrekken.Het nieuws van Romano bevestigt een primeur van journalist Mike Verweij, die eind november al wist te verkondigen dat West Ham zich heeft gemeld bij het management van Bergwijn. �West Ham United heeft zich al gemeld bij het management, maar nog niet bij de club zel





Ajax-aanvoerder Bergwijn hekelt ‘aparte mensen’: ‘Dan breng ik het nog netjes’Steven Bergwijn was zaterdag belangrijk voor Ajax met een rake penalty tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst). De Amsterdammers speelden zonder namen op de rug. Met drie puntjes in plaats daarvan wil Ajax aandacht vragen voor de online haat die voetballers dag in, dag uit over zich heen krijgen.

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Arsenal lijdt na dubieuze tegentreffer pijnlijke nederlaag tegen West HamArsenal heeft donderdagavond in eigen huis een pijnlijke nederlaag geleden. Bezoekers West Ham United bleken uiteindelijk met 0-2 te sterk voor the Gunners. Door doelpunten van Tomás Soucek, waar een dubieuze al dan niet-uitbal aan voorafging, en een kopgoal van Konstantinos Mavropanos velde West Ham de ploeg van Mikel Arteta uiteindelijk.

Live: Arsenal - West Ham United, Donderdag 28 december 2023De complete wedstrijdpagina van Arsenal tegen West Ham United (Premier League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Brighton vergeet zichzelf te belonen; West Ham had Kudus goed kunnen gebruikenHet Premier League-duel tussen West Ham United en Brighton & Hove Albion heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. In een wedstrijd waarin de uitploeg de beste kansen had, werd er niet gescoord: 0-0. West Ham kon in eigen huis weinig potten breken en mag na afloop niet klagen over het verdiende punt.

Mikautadze's avontuur bij Ajax eindigt zonder doelpuntenDe 23-jarige aanvaller Mikautadze heeft nauwelijks gespeeld bij Ajax en heeft geen doelpunten kunnen maken.

