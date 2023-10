Werkt een verbod op rookreclames?

Paris Hilton had 45 trouwjurken voor bruiloft, maar droeg er maar zesParis Hilton (42) had voor haar bruiloft genoeg trouwjurken om uit te kiezen. De hotelerfgename en realityster had 45 japonnen, maar droeg er uiteindelijk zes op haar grote dag. Lees verder ⮕

Maduro begint met 'zuur gevoel' bij Ajax: 'Maar we zijn niet overklast'Hewdiges Maduro kon onmogelijk een glimlach overhouden aan zijn eerste duel als interim-trainer van Ajax. Hij zag zijn ploeg donderdag met 2-0 verliezen bij Brighton & Hove Albion in de Europa League, maar wist toch een lichtpuntje te benoemen.

VI Live: basisdebutant bij AZ, vier wijzigingen bij Aston VillaLees meer

Neuspleister Feyenoord-spits Santiago Giménez: placebo of werkt het echt?Feyenoord-spits Santiago Giménez is on fire: hij rekende gisteren in zijn Champions League-debuut hoogstpersoonlijk af met Lazio Roma. De Mexicaan was verantwoordelijk voor twee van de drie Rotterdamse doelpunten.

Imanuelle Grives werkt mee aan nieuwe serieImanuelle Grives is bezig met opnames voor een nieuwe serie, die is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Volgens de 38-jarige actrice wordt de serie gedraaid met 'de beste camera ter wereld op dit moment', zegt ze in gesprek met het ANP.

Ajax kijken we mee: AEK-keeper doet werkelijk alles fout en blundert gigantischBij Ajax ging er veel mis in het verlies tegen Brighton, maar bij de keeper van groepsgenoot AEK Athene was er donderdagavond sprake van complete kortsluiting. Bij een 1-1 stand krijgt Cesar Stankovic de bal van zijn verdediger en de doelman passt hem met alle rust zo in de voeten van Marseille-spits Vitinha.