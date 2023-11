Wereldgoal Willems helpt VKW niet, SVBO boekt eerste zege

VOETBAL - Vanwege de prachtige treffer van Anjo Willems had VKW een punt verdiend tegen SVBO, maar het punt kwam er niet. De thuisclub won en boekte zo de eerste zege van het seizoen. VKW moet daar, in ieder geval nog een week, op wachten. Door de driepunter klimt SVBO naar plek 9 in de 1e klasse J, met 4 punten uit 5 duels. VKW staat onder de degradatiestreep met 2 punten uit 5. Hekkensluiter is PKC'83 met 1 uit 4. WKE'16 staat net boven de (rechtstreekse) degradatiestrijd.

Aan de andere kant lieten (tot twee keer toe) Wessels en Ronald Gerdes mogelijkheden op een tweede SVBO-goal liggen. VKW sterker, Gerdes scoort VKW kwam goed uit de kleedkamer, maar de jacht op de gelijkmaker kwam in dat eerste kwartier niet verder dan het zestienmetergebied van SVBO. Anjo Willems werd vlak voordat hij wilde uithalen van de bal gegleden door René Wolbers en een snoeiharde vrije bal van Welles spatte uiteen in de gele muur.

