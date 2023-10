Wereldbekerwinnaar Braathen (23) stopt abrupt met skiën: 'Voel me weer vrij'

Nog voor de start van de eerste wereldbeker alpineskiën in het Oostenrijkse Sölden heeft de Noorse topskiër Lucas Braathen voor een verrassing gezorgd. Op een persconferentie voor de wedstrijden vertelde de pas 23-jarige wereldbekerwinnaar dat hij per direct stopt met de sport. Vorig jaar veroverde de Noor nog de eindzege in het wereldbekercircuit op de slalom. Maar de sport maakt hem niet meer gelukkig. 'Ik ben klaar.

Zo vertelde hij vorig jaar dat hij zich grote zorgen maakt om klimaatverandering. Binnen de Noorse ploeg was de exentrieke skiër een buitenbeentje. Zo verscheen hij bij de persconferentie in Sölden met nagellak in verschillende kleuren, die hij trots liet zien.

