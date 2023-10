Wereldbekerwinnaar Braathen (23) stopt abrupt met skiën: 'Ik voel me weer vrij'

Nog voor de start van de eerste wereldbeker alpineskiën in het Oostenrijkse Sölden heeft de Noorse topskiër Lucas Braathen voor een verrassing gezorgd. Op de persconferentie voor de wedstrijden vertelde de pas 23-jarige wereldbekerwinnaar dat hij per direct stopt met de sport. Vorig jaar veroverde de Noor nog de eindzege in het wereldbekercircuit op de slalom. Maar de sport maakt hem niet meer gelukkig. 'Ik ben klaar.

In totaal boekte Braathen vijf wereldbekerzeges: drie op de slalom en twee op de reuzenslalom. Het besluit van Braathen is niet helemaal los te zien van recente berichten over een geschil met de Noorse skifederatie over portretrecht, al benadrukte de Noor dat hij niet rancuneus en verbitterd is en dat hij niet stopt uit protest. Braathen deed onlangs mee aan een kledingcampagne van een concurrent van de sponsor van de Noorse ploeg. Dat zorgde voor onvrede bij de Noorse bond.

