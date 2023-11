Wereldbekergoud Van 't Wout in Montreal, krankzinnig zilver Oranje op aflossing

Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij het tweede wereldbekerweekeinde in Montreal goud veroverd op de 1.000 meter. Nadat favoriet Liu Shaoang en Felix Pigeon onderuit waren gegaan, reed hij - na een fraaie inhaalmanoeuvre - naar zijn eerste wereldbekermedaille dit seizoen. Daarnaast was er voor Nederland in Montreal een zilveren medaille voor de vrouwen op de aflossing. Van 't Wout brak vorig seizoen door met drie wereldbekerzeges.

Ook in de Amerikaanse ploeg deed zich een val voor, waardoor niemand nog wist wie er eigenlijk op kop reed. Nederland, vorige week derde, 'won' nu zilver. Selma Poutsma sprak van de 'meest chaotische relay in haar carrière'. 'Op elke plek van de baan gebeurden er dingen, dus op een gegeven moment wisten we het even niet', zei Poutsma na afloop. Ze zei dat er uiteindelijk dingen zijn gebeurd die 'echt niet kunnen.

