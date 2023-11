Wekdienst 30/10: Canon Nederlandse natuur uitgereikt • Veiligheidsraad bijeen over Israël

Goedemorgen! Het eerste exemplaar van de Canon van de Nederlandse natuur wordt uitgereikt en in New York komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Eerst het weer: in de ochtend vooral in het westen nog buien. De rest van het land is het bewolkt met af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe en kan het in het zuiden gaan regenen. Het wordt zo'n 14 graden.

In de Russische autonome republiek Dagestan heeft een anti-Joodse menigte de luchthaven bestormd van de hoofdstad Machatsjkala. Honderden mensen braken door deuren en hekken nadat daar een vliegtuig uit Tel Aviv was geland en gingen op zoek naar Israëlische burgers. Op videobeelden is te zien dat passagiers terug het vliegtuig in vluchten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn meer dan twintig mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in levensgevaar.

Wekdienst 30/10: Protest pechgeneratie Den Haag • Canon Nederlandse natuur uitgereiktNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕

Canon van de Nederlandse natuurDe Canon van de Nederlandse natuur gaat niet alleen over het leren kennen van bepaalde soorten. Het gaat – zoals gebruikelijk in een canon­ - vooral om het verhaal achter deze dieren en planten. De 50 soorten zijn vensters. Lees verder ⮕

Canon van de Nederlandse natuurVan de grutto en de vliegenzwam tot het radardiertje en het veenmos. Vijftig karakteristieke planten, dieren en schimmels staan centraal in de eerste Canon van de Nederlandse natuur van Dick de Vos. Het boek gaat over soorten, die kenmerkend zijn voor onze leefomgeving. Lees verder ⮕

Wekdienst 29/10: PSV tegen Ajax • Stille tocht voor PalestijnenNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕

Wekdienst 29/10: PSV tegen Ajax • Manifestaties voor Israël en GazaNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕

Nederlandse cricketers verrassen Bangladesh met vierde zege ooit op WKDe Nederlandse cricketers hebben zaterdag voor een tweede verrassing gezorgd op het WK in India. De ploeg van bondscoach Ryan Cook won met 87 runs verschil van Bangladesh en boekte zo de vierde WK-zege ooit. Lees verder ⮕