Wekdienst 29/10: PSV tegen Ajax • Stille tocht voor Palestijnen

Goedemorgen! In Eindhoven wordt de eredivisiewedstrijd PSV-Ajax gespeeld, en later op de dag wordt in dezelfde stad een optocht gehouden om steun te betuigen aan de Palestijnen. Eerst het weer: vrij veel buien en vooral in de kustgebieden kan daarbij soms onweer voorkomen. Tussendoor zijn er ook zonnige perioden. Het is zacht met maximaal 14 tot 16 graden. Ook de komende dagen geregeld buien, woensdag regent het waarschijnlijk langere tijd. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar.

Het lijkt erop dat er in de Gazastrook geleidelijk weer internet- en telefoonverkeer mogelijk is. Inwoners van Gaza merkten de afgelopen uren dat ze weer bereik hadden. Sinds de hevige Israëlische aanvallen van vrijdagavond lagen internet en telefoon grotendeels plat. Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat er hard wordt gewerkt aan het herstellen van de schade. Nog 3,5 week en dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

PSV-trainer Bosz: 'Lachwekkend dat het wel even 5-0 wordt tegen Ajax'Trainer Peter Bosz wil er niets van weten dat PSV zondag met gemak van Ajax wint. De Eredivisie-koploper is met kop en schouders favoriet tegen de dolende Amsterdammers, die volgens Bosz echt wel goed kunnen voetballen. Lees verder ⮕

Ajax geeft duidelijkheid over meespelen van Bergwijn en Mikautadze tegen PSVAjax lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers viel donderdag met pijn uit tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies), maar lijkt daar weinig aan over te houden. Lees verder ⮕

Maduro past speelwijze Ajax aan tegen PSV: 'Niet hetzelfde doen als in Brighton'Interim-trainer Hedwiges Maduro vond Ajax donderdag tegen Brighton (2-0-verlies) verdedigend goed voor de dag komen, maar zag zijn ploeg aanvallend tekortschieten. De interim-hoofdtrainer gaat zondag tegen PSV enkele tactische aanpassingen maken. Lees verder ⮕

Maduro broedt op Ajax-plan tegen PSV en ziet kansen: 'Logische oplossing'Hedwiges Maduro ziet zondag kansen voor Ajax tegen PSV. De interim-trainer vertelt op de voorbeschouwende persconferentie te willen profiteren van de aanvallende speelstijl van de Eindhovenaren. Lees verder ⮕