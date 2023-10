Wekdienst 27/10: Bretly D. voorgeleid • Regenboog Verkiezingsdebat

Goedemorgen! Bretly D. wordt voorgeleid in de Rotterdamse rechtbank en vanavond debatteren politieke kopstukken over lhbti-onderwerpen. Maar eerst het weer: vanochtend valt op veel plekken in het land regen. Alleen in het uiterste noorden is het droog. In de middag trekken opnieuw talrijke buien over het land. In het westen is daarbij kans op onweer. Het wordt 11 tot 14 graden bij een meest matige zuidwestenwind.

Zoals verwacht stemde de Kamer in met een plan om de belastingregeling voor expats te versoberen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald moet ten goede komen aan de studenten die onder het leenstelsel vielen, de zogeheten pechgeneratie. Gisteren tekende de meerderheid zich al af voor het voorstel van het Kamerlid Omtzigt, GroenLinks-PvdA, Volt en de ChristenUnie. Vanaf 2029 zou die versobering jaarlijks zo'n 200 miljoen euro moeten opleveren.

Voortvluchtige moordverdachte Bretly D. aangehouden in AmsterdamDe politie hield hem rond 08.15 uur aan in een hotel in de hoofdstad. Lees verder ⮕

