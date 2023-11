Wekdienst 1/11: Wrakingskamer beoordeelt verzoek Taghi • AI-top in Verenigd Koninkrijk

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun directe familieleden gisteravond geïnformeerd over de mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook: 'Zoals eerder gemeld staat er in het geval van opening van de grens een team in Egypte klaar om de Nederlanders op te vangen en bij te staan.' Vanwege de veiligheid wil het ministerie niet alle details geven over een eventuele grensopening.

