Weghorst machteloos in Dortmund, Frimpong voorkomt blamage Leverkusen

De thuisploeg ging in sneltreinvaart door het begin van de wedstrijd. Clubicoon Marco Reus testte direct Hoffenheim-doelman Oliver Baumann, terwijl Jamie Bynoe Gittens en Youssoufa Moukoko zich ook stuk liepen op de doelman. De gasten konden amper tegen de dadendrang van BVB opboksen, maar bleven lang overeind. Tot de thee ingeschonken ging worden, want op slag van rust was het Reus die de ban brak. Na een mooie aanval maakte de Duitser zijn 165ste doelpunt in het shirt van de geel-zwarten.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.In de tweede helft was het spelbeeld praktisch hetzelfde. Baumann moest na de hervatting direct optreden. Dat deed hij met succes, want Bynoe Gittens en Moukoko konden opgelegde kansen niet verzilveren. Minder succes had Weghorst, want de spits kon geen vuist maken tegen de defensie van Dortmund.

Zonder sterkhouders als Florian Wirtz, Granit Xhaka en Oranje-international Jeremie Frimpong begon Leverkusen aan de op het eerste oog eenvoudige opgave. En tot de rust ging het ook crescendo. Een strafschop van Exequiel Palacios zorgde voor een comfortabele ruststand (0-1). Daarna kroop de underdog echter op heroïsche wijze uit de schulp.Christoph Ehlich zorgde na de thee voor extatische taferelen. De rechtsback werkte de gelijkmaker tegen de touwen.

De vijf wissels redden het vege lijf van de Bundesliga-koploper. Adam Hlozek werkte namelijk vlak voor tijd de bevrijdende treffer binnen. Amine Adli zorgde op aangeven van Frimpong zelfs nog voor de kers op de taart, terwijl hij met een vijfde treffer ook nog slagroom toevoegde. Daardoor werd Sandhausen slechts met een applaus beloond voor een prachtige bekeravond.De supporters van Freiburg dachten het getroffen te hebben met de loting.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Weghorst gaat op bezoek in Dortmund in strijd om DFB-PokalIn de strijd om de DFB-Pokal krijgt Borussia Dortmund om 18:00 bezoek van TSG Hoffenheim, en staat Donyell Malen tegenover Wout Weghorst. De thuisploeg staat momenteel vierde in de Bundesliga, op vier punten afstand van koploper Bayer Leverkusen. Hoffenheim staat twee plaatsen lager, op de zesde stek.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Bekijk stuntploeg Leverkusen van dichtbij; prijzen vanaf €109 inclusief vervoer!Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Borussia Dortmund tegen TSG Hoffenheim (DFB Pokal) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NOS: Saudi's kopen Europese telefoonmasten, Spaanse staat wil macht inperkenStaatsbedrijf Saudi Telecom gaf dit jaar miljarden uit om infrastructuur in Europa op te kopen.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Podcast De Dag: de (on)macht van de VN in de Gaza-oorlogVolgens critici is de VN-Veiligheidsraad een 'tandeloze tijger' geworden en faalt het systeem in het beschermen van burgers die slachtoffer worden van de oorlog. Ondertussen lopen de emoties in de VN hoog op.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Wat als aandeelhouders geen macht meer hebben?Keiharde winsten en exponentiële groei van bedrijven: aandeelhouders hebben veel macht en zorgen voor een ongezonde wereld en bedrijven. Dat zegt Nina de Korte, schrijver van het boek 'Toekomstbedrijven'. Leonie van der Steen nam met haar bedrijf de proef op de som.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕