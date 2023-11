Weer grote tegenvaller: De Ligt valt uit bij Bayern

De Bayern-coach beschikt niet over een al te brede selectie en moest dit seizoen al veelvuldig verdedigers missen.Borussia Dortmund - Bayern MünchenVoetbal op tv: hier zie je Engelse grootmachten in bekerverband

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De Ligt valt geblesseerd uit bij Bayern München in bekerduel met SaarbrückenMatthijs de Ligt is woensdagavond al vroeg in de bekerwedstrijd van Bayern München tegen FC Saarbrücken geblesseerd uitgevallen. Dat is een flinke tegenvaller, want de Oranje-international was juist net weer terug van een blessure.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: Dramatische avond Bayern München: afgang bij Saarbrücken én blessure De LigtBayern München heeft woensdag een dramatische avond beleefd op bezoek bij FC Saarbrücken. 'Der Rekordmeister' zag Matthijs de Ligt geblesseerd uitvallen en werd door een late treffer uitgeschakeld in de DFB-Pokal.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Dramatische avond Bayern: uitgeschakeld in DFB-Pokal en blessure De LigtBayern München gaat in de extra tijd onderuit tegen Saarbrücken (2-1), een club van het derde Duitse voetbalniveau. Matthijs de Ligt valt al in de eerste helft uit met een knieblessure.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Dramatische avond Bayern: uitgeschakeld in DFB-Pokal en blessure De LigtBayern München gaat in de extra tijd onderuit tegen Saarbrücken (2-1), een club van het derde Duitse voetbalniveau. Matthijs de Ligt valt al in de eerste helft uit met een knieblessure.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Zorgen om Matthijs de Ligt: verdediger valt uit met mogelijk zware knieblessureMatthijs de Ligt lijkt woensdagavond een serieuze knieblessure te hebben opgelopen. In de negentiende minuut van het bekerduel met 1. FC Saarbrücken ging De Ligt naar het gras en greep hij direct naar zijn rechterknie.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕